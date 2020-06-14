Зарплаты севастопольских врачей вновь потребовали вмешательства сверху

В конце мая стало известно, что севастопольским медикам повысят базовые оклады.

Решение безусловно позитивное — оно дает людям больше уверенности в завтрашнем дне, так как снижается их зависимость от стимулирующих выплат, которые могут быть непостоянными. К примеру, если ранее средний оклад врача составлял около 20 тысяч рублей, то теперь будет превышать 30 тысяч.

«Этим постановлением мы увеличиваем базовую часть окладов и тем самым максимально исключаем возможность принятия неаргументированных решений руководителями учреждений — когда снижается заработная плата <подчиненных>. Таким образом, сохраняем работниками заработную плату, которая у них была и ранее», — рассказал тогда директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Однако любые перемены, как показывает практика, сопровождаются шероховатостями. И сегодня на заседании правительства вопрос об окладах и выплатах возник вновь. Говоря о них, врио губернатора Михаил Развожаев подчеркнул: надбавки, которые получают врачи (в том числе — за выслугу лет), при повышении базовых окладов должны увеличиваться соответствующим образом.

«Эти стимулирующие надбавки делятся на разные категории, на обязательные и необязательные, которые зависят от результатов труда. Но недопустимо, чтобы эти надбавки подгонялись под действующую заработную плату. А такие сигналы я, к сожалению, и от работников 1-й городской больницы, и других наших больниц получаю. Молодые специалисты от повышения базового оклада выигрывают, а вот те, кто давно работает — они тоже должны при этом получить соответствующее преимущество», — сказал глава города.

Замгубернатора Александру Кулагину поручено до середины следующей недели проработать вопрос и оценить объем дополнительных средств, которые потребуются. После этого, как заметил Михаил Развожаев, правительство примет соответствующее решение.

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