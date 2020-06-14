Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек ● Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей ● Власти Крыма продлили масочный режим в общественных местах ● Более 160 человек в Крыму попали под наблюдение по COVID за сутки ● Стало известно сколько людей посадили в обсерваторы Крыма в День России
Зарплаты севастопольских врачей вновь потребовали вмешательства сверху
В конце мая стало известно, что севастопольским медикам повысят базовые оклады.
Решение безусловно позитивное — оно дает людям больше уверенности в завтрашнем дне, так как снижается их зависимость от стимулирующих выплат, которые могут быть непостоянными. К примеру, если ранее средний оклад врача составлял около 20 тысяч рублей, то теперь будет превышать 30 тысяч.
«Этим постановлением мы увеличиваем базовую часть окладов и тем самым максимально исключаем возможность принятия неаргументированных решений руководителями учреждений — когда снижается заработная плата <подчиненных>. Таким образом, сохраняем работниками заработную плату, которая у них была и ранее», — рассказал тогда директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.
Однако любые перемены, как показывает практика, сопровождаются шероховатостями. И сегодня на заседании правительства вопрос об окладах и выплатах возник вновь. Говоря о них, врио губернатора Михаил Развожаев подчеркнул: надбавки, которые получают врачи (в том числе — за выслугу лет), при повышении базовых окладов должны увеличиваться соответствующим образом.
«Эти стимулирующие надбавки делятся на разные категории, на обязательные и необязательные, которые зависят от результатов труда. Но недопустимо, чтобы эти надбавки подгонялись под действующую заработную плату. А такие сигналы я, к сожалению, и от работников 1-й городской больницы, и других наших больниц получаю. Молодые специалисты от повышения базового оклада выигрывают, а вот те, кто давно работает — они тоже должны при этом получить соответствующее преимущество», — сказал глава города.
Замгубернатора Александру Кулагину поручено до середины следующей недели проработать вопрос и оценить объем дополнительных средств, которые потребуются. После этого, как заметил Михаил Развожаев, правительство примет соответствующее решение.
В тексте использованы материалы: Форпост
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