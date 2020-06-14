Курортный сезон
Развитие сюжета: «Горячую линию» минкурортов Крыма завалили звонками о переносах туров ● Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма ● Эксперты назвали подходящие для морского отдыха пляжи в Севастополе ● Власти Крыма седьмой год не могут найти способы легализовать частные мини-отели ● В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях
Власти России обязали отели в Крыму селить неженатые пары в разные номера
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Возобновляющие работу места размещения по всей стране обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев.
Согласно рекомендациям ведомства гостей необходимо размещать в разных номерах, если они не являются родственниками. Об этом пишет «Российская газета».
Согласно новым правилам, если администрация отеля заселила в один номер людей, не связанных штампом в паспорте или кровным родством, то объекту придется давать объяснения в случае проверки.
«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», - пояснили в Роспотребнадзоре свою позицию.
Вместе с тем, эксперты считают, что отельерам удастся помещать в один номер и возлюбленных, и друзей, и просто сопровождающих гостя, несмотря на новые рекомендации. Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин пояснил, что группа друзей, которые вместе летели на отдых и ранее контактировали, все же смогут жить в одном номере, это же касается женихов и невест. Также допускается заселение в номер с сопровождающим лицом, которым «может быть кто угодно».
Специалист уверен, что гостиницы не будут требовать от постояльцев документов о родстве, а смогут заселить вместе тех отдыхающих, которые прибыли вместе.
Ранее в Минкурортов Крыма сообщили, что работу курортной сферы в республике во время режима повышенной готовности будут контролировать рабочие группы. В состав группы войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств. Туристам из других регионов России официально разрешат посещать Крым уже с 1 июля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма. Только семь часов в сутках являются благоприятным временем для пляжного отдыха.
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В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами. Работу курортной сферы в Крыму во время режима повышенной готовности будут контролировать рабочие группы, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.
Власти России обязали отели в Крыму селить неженатые пары в разные номера
Возобновляющие работу места размещения по всей стране обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев.
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