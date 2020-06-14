Власти Крыма продлили масочный режим в общественных местах

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В соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксенова на территории региона продлен масочный режим, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РК.

«Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), а также при нахождении в общественных местах», – говорится в сообщенииТакже жители и гости Крыма обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении работ и оказании услуг.

В МЧС отметили, что граждане обязаны соблюдать дистанцию друг от друга не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Как сообщалось ранее, с 15 июня в Крыму возобновят работу предприятия общепита и музеи. В то же время до конца месяца не начнут функционировать кинотеатры, бассейны, аквапарки, сауны, спа-комплексы, а в тренажерных залах разрешаются только индивидуальные занятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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