В Ялтинском заповеднике нашли закладку для поджога леса

Сотрудники учреждения «Заповедный Крым» обнаружили так называемую «запальную установку» на территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

- Еще бы несколько часов - и сотрудники ФГБУ «Заповедный Крым», рискуя жизнью, тушили бы наш лес, - посетовали в пресс-службе.

В организации отметили закономерность в тушении пожаров на территории заповедника. В связи с этим «Заповедный Крым» призвал посетителей крымских лесов при обнаружении подозрительных установок или открытых источников возгорания оперативно сообщить об этом в службу «112» или Службу охраны заповедника по телефоне +7-978-519-64-34, а также передать GPS-координаты возгорания или самой установки.

Напомним, что в этом году пожар в заповеднике, в урочище Уч-Кош, произошел в ночь на 16 марта.

Ранее в минэкологии заявили, что в 2018 году лесники выявили несколько «закладок», подготовленных для поджога лесов. В ведомстве отметили, что почти все крупные лесные пожары, произошедшие в том году, так же стали следствием злого умысла, как, например, в Старокрымском лесничестве, когда в ветреную сухую погоду выгорел 41 гектар леса.

Поджог стал причиной и крупного пожара на площади 26 гектаров в заповедном урочище Уч-Кош под Ялтой 12 августа 2018 года. По странному стечению обстоятельств на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников огонь заполыхал в тот день, когда курортная столица полуострова отмечала 180-летие.

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