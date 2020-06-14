В Ялте ликвидировали пожар в гараже с жилой надстройкой

В 13:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Курчатова в Ялте наблюдается сильное задымление в гараже с жилой надстройкой.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

К месту происшествия были направлены 2 отделения 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытию к месту, звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений.

В ходе разведки установлен очаг возгорания – чердачное перекрытие эксплуатируемого гаража.

В связи с плотной застройкой жилого сектора существовала угроза распространения огня на близлежащие строения. Благодаря профессиональным и решительным действиям пожарных возгорание ликвидировано в 13:50. Площадь пожара составила 35 кв.м.

Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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