Происшествия
В Ялте ликвидировали пожар в гараже с жилой надстройкой
В 13:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Курчатова в Ялте наблюдается сильное задымление в гараже с жилой надстройкой.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
К месту происшествия были направлены 2 отделения 9 пожарно-спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым.
По прибытию к месту, звеном газодымозащитной службы проведена разведка помещений.
В ходе разведки установлен очаг возгорания – чердачное перекрытие эксплуатируемого гаража.
В связи с плотной застройкой жилого сектора существовала угроза распространения огня на близлежащие строения. Благодаря профессиональным и решительным действиям пожарных возгорание ликвидировано в 13:50. Площадь пожара составила 35 кв.м.
Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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