Происшествия
В Севастополе умер экс-депутат заксобрания Юрий Черников
В Севастополе на 62 году жизни умер известный политик и бизнесмен Юрий Черников.
Информация о его смерти появилась в социальных сетях.
По данным «Крымского канала» в Telegram, Черников ушел «в результате болезни».
Юрий Черников был бизнесменом, руководил коммунальным предприятием «Севэлектроавтотранс». Он избирался депутатом городского совета. Был депутатом горсовета последнего созыва-законодательного собрания «нулевого» созыва.
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