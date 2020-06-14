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Происшествия

В Севастополе умер экс-депутат заксобрания Юрий Черников

22:11 воскресенье, 14 июня 2020
Севастополь

В Севастополе на 62 году жизни умер известный политик и бизнесмен Юрий Черников.

Информация о его смерти появилась в социальных сетях.

По данным «Крымского канала» в Telegram, Черников ушел «в результате болезни».

Юрий Черников был бизнесменом, руководил коммунальным предприятием «Севэлектроавтотранс». Он избирался депутатом городского совета. Был депутатом горсовета последнего созыва-законодательного собрания «нулевого» созыва.

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