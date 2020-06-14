В Севастополе умер экс-депутат заксобрания Юрий Черников

В Севастополе на 62 году жизни умер известный политик и бизнесмен Юрий Черников.

Информация о его смерти появилась в социальных сетях.

По данным «Крымского канала» в Telegram, Черников ушел «в результате болезни».

Юрий Черников был бизнесменом, руководил коммунальным предприятием «Севэлектроавтотранс». Он избирался депутатом городского совета. Был депутатом горсовета последнего созыва-законодательного собрания «нулевого» созыва.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте ликвидировали пожар в гараже с жилой надстройкой. В 13:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Курчатова в Ялте наблюдается сильное задымление в гараже с жилой надстройкой.

На диком пляже в Севастополе нашли 15 снарядов времен войны. В севастопольском поселке Кача на диком пляже и под водой обнаружены артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба севастопольского главка МЧС.

В Ялтинском заповеднике нашли закладку для поджога леса. Сотрудники учреждения «Заповедный Крым» обнаружили так называемую «запальную установку» на территории Ялтинского горно-лесного заповедника.

Житель Крыма угнал иномарку и попал на ней в ДТП. Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.