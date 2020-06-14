В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе

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В России опубликовали интерактивную карту выхода из самоизоляции. Размещена она на сайте стопкоронавирус.рф.

На карте Крым «выкрашен» в желтый, что означает, что полуостров на первом этапе выхода из режима самоизоляции. Севастополь – тоже.

«В регионе могут открываться предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров, площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. При этом количество посетителей не должно превышать одного человека на 4 квадратных метра. Также могут разрешить занятия спортом на открытом воздухе и совместные прогулки (не более двух человек) без посещения мест массового пребывания, в том числе детских площадок», - говорится в пояснительной записке к первому этапу.

Большая часть регионов России сейчас находится именно на данном этапе. На втором этапе, выделенном на карте светло-зеленым цветом, пока находятся только Москва, Краснодарский и Камчатский край, Калининградская, Саратовская, Мурманская, Тюменская и Омская области, а также Чечня, Калмыкия и Карелия. На последнем, четвертом этапе только один регион России – Сахалин. Все остальные регионы РФ пока на самом старте – «нулевом» этапе, который предусматривает действие всех ограничительных мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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