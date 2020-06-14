Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Зарплаты севастопольских врачей вновь потребовали вмешательства сверху ● Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек ● Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей ● Власти Крыма продлили масочный режим в общественных местах ● Более 160 человек в Крыму попали под наблюдение по COVID за сутки
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
фото © pixabay.com
Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Республике Крым за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.
«Умерло – 17 (в том числе 7 подтвержденных COVID-19)», – сообщили в минздраве. Сутками ранее в статистике значилось 16 умерших.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новая коронавирусная инфекция зарегистрирована за истекшие сутки в Крыму у 27 человек. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 539 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 362 пациентов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек. За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
Власти Крыма продлили масочный режим в общественных местах. В соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксенова на территории региона продлен масочный режим, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РК.
Более 160 человек в Крыму попали под наблюдение по COVID за сутки. В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2985 человек. За минувшие сутки их количество увеличилось на 164 человека.
Стало известно сколько людей посадили в обсерваторы Крыма в День России. За прошедшие сутки 12 июня в обсерваторах Крыма изолировано 64 человека, включая прибывших и контактных лиц.
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Республике Крым за прошедшие сутки.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
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В соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксенова на территории региона продлен масочный режим, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РК.
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