Унесло в открытое море с парашютом: у берегов Крыма спасли кайтсерфера

фото © Новости Крыма

В районе мыса Меганом спасатели оказали помощь кайтсерферу, которого сносило в открытое море.

Об этом сообщили в МЧС РК.

На помощь мужчине пришли сотрудники аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», они подошли к нему на моторной лодке и взяли на борт.

«Оперативному дежурному поступило сообщение, что человека с парашютом уносит в море, - сообщил глава чрезвычайного ведомства республики Сергей Шахов. - Мужчина 1983 года рождения в медпомощи не нуждался».

По его словам, молодой человек занимался кайтсерфингом, не справился с управлением и упал в воду. Подняться на доску и снова наполнить купол ему мешали высокие волны. Борьбу серфера с волнами и ветром наблюдали отдыхающие на берегу. Когда они поняли, что парня уносит в море, то вызвали спасателей.

Кайтсерфинг - относительно молодой вид спорта, совмещающий серфинг на доске с использованием небольшого парашюта - кайта (в переводе с английского kite - воздушный змей).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое туристов не могли спуститься с горы Лысая в Феодосии. Двое туристов обратились к спасателям в воскресенье, 24 мая, в 13:24 и сообщили, что находятся в труднодоступной местности на скальном массиве горы «Лысая» в Феодосии, и не могут спуститься самостоятельно.

В Крыму выловили из моря кайтсерфингиста. В 10.01 в службу спасения поступило сообщение о том, что в п. Межводное Черноморского района в море на расстоянии 300 м от берега находится парашют.

На крымских пляжах водолазы находят арматуру и фрагменты конструкций. На полуострове продолжается комплекс мероприятий по подготовке пляжей и мест массового отдыха на водных объектах.

У берегов Крыма четвертые сутки ищут пропавшего подводного охотника. Крымские спасатели продолжают поиски подводного охотника, пропавшего 20 апреля в акватории бухты Двуякорная.