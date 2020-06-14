У министра образования Крыма есть сомнения по поводу 1 сентября

Валентина Лаврик считает, что рано обещать детям учебу в школах – не известно, чем закончится курортный сезон.

О том, что с 1-го сентября крымские школьники продолжат обучаться дистанционно (без посещения школ) ранее неоднократно заявлял глава Крыма. Сергей Аксенов, ссылаясь на мнения специалистов, говорил о второй осенней волне эпидемии. Напомним, что «дистанционка» была введена весной 2020 года как одна из мер предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

11 июня 2020 года министр образования Крым Валентина Лаврик, слова которой приводит пресс-служба ведомства, заявила, что решение о форме обучения с 1 сентября будет приниматься, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации на полуострове.

Напомним, что с 1 июля власти открыли Крым для полномасштабного курортного сезона, сняв все противоэпидемиологические ограничения.

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