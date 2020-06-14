Такие выходные: за два дня в Крыму выявлено почти 50 новых случаев коронавируса

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За два прошедших выходных дня в Республике Крым всего зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«За 12 июня на территории Республики Крым подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.

За 13 июня подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа», - написал глава региона.

Он уточнил, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, проводятся профилактические мероприятия.

Таким образом, на утро воскресенья, 14 июня, в Крыму всего зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции, 362 человека выздоровели.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе. Четыре новых случая коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Севастополе за прошлые сутки.

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Республике Крым за прошедшие сутки.

Зарплаты севастопольских врачей вновь потребовали вмешательства сверху. В конце мая стало известно, что севастопольским медикам повысят базовые оклады.

Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек. За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.