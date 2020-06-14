Здоровье
Такие выходные: за два дня в Крыму выявлено почти 50 новых случаев коронавируса
фото © pixabay.com
За два прошедших выходных дня в Республике Крым всего зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«За 12 июня на территории Республики Крым подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.
За 13 июня подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа», - написал глава региона.
Он уточнил, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, проводятся профилактические мероприятия.
Таким образом, на утро воскресенья, 14 июня, в Крыму всего зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции, 362 человека выздоровели.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе. Четыре новых случая коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Севастополе за прошлые сутки.
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Республике Крым за прошедшие сутки.
Зарплаты севастопольских врачей вновь потребовали вмешательства сверху. В конце мая стало известно, что севастопольским медикам повысят базовые оклады.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек. За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
Власти России обязали отели в Крыму селить неженатые пары в разные номера
Возобновляющие работу места размещения по всей стране обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев.
Такие выходные: за два дня в Крыму выявлено почти 50 новых случаев коронавируса
За два прошедших выходных дня в Республике Крым всего зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции.
Унесло в открытое море с парашютом: у берегов Крыма спасли кайтсерфера
В районе мыса Меганом спасатели оказали помощь кайтсерферу, которого сносило в открытое море.
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
Новые водозаборы обеспечат Симферополь дополнительными объемами пресной воды.
11 июня
Эксперт уверен, что вода в новых водозаборах в Крыму может быстро засолиться
Напомним – 12 июня была пущена вода по 70-километровому водоводу от артизианского водозабора в Симферополь.