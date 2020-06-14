Стали известны конкуренты Развожаева на выборах главы Севастополя

Вслед за «Единой Россией» севастопольские отделения думских партий выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора города, которые состоятся 13 сентября.

Ранее сообщалось, что местное отделение «Единой России» в ходе партконференции 12 июня утвердило выдвижение на выборы действующего врио губернатора Михаила Развожаева.

Также состоялись конференции севастопольских отделений ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

От либеральных демократов за пост губернатора будет бороться вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев. По информации пресс-службы городского отделения партии, на партийной конференции также утверждены предвыборные тезисы программы кандидата в губернаторы и официальная партийная символика, которая будет использоваться в ходе предвыборной кампании.

Севастопольские коммунисты в ходе конференции единогласно утвердили кандидатуру руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Севастополя, второй секретарь местного горкома КПРФ Роман Кияшко. Об этом сообщила пресс-служба отделения.

Кандидатом в губернаторы от «Справедливой России» избран вице-спикер Госдумы VI созыва (2011-2016 годы), советник главы партии Сергея Миронова Александр Романович.

Досрочные выборы губернатора Севастополя состоятся 13 сентября. После отставки губернатора Дмитрия Овсянникова в июле прошлого года обязанности главы города временно исполняет Михаил Развожаев. В конце мая текущего года появилась информация, что экс-прокурор РК Наталья Поклонская, ныне работающая в комитете Госдумы по международным делам, собирается участвовать в выборах губернатора. Но сама Поклонская эту информацию опровергла.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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