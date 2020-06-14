Севастополь вновь в точке «ноль» в проблеме с водой

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Проблема водоснабжения Севастополя остается нерешенной, и город, несмотря на предлагавшиеся ранее инициативы, в этом вопросе снова оказался на точке «ноль».

Такую оценку сложившейся ситуации в регионе дал генеральный директор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» Андрей Никитченко.

«Я лично считаю, что мы находимся на точке «ноль», и правительству Севастополя заново необходимо создать видение каркаса водообеспечения и водоотведения», – отметил Андрей Никитченко.

Ранее, по его словам, в Севастополе выдвигались различные предложения для решения этого «щепетильного вопроса», однако все они были дорогостоящими и не могли решить проблему комплексно, поэтому впоследствии были отвергнуты «выше».

«Было много дискуссий о перенаправлении части истока из реки Коккозка в Севастополь. Мы выступили инициатором того, чтобы это мероприятие было отменено: не потому, что оно глупое или неправильное, а потому, что оно не решало системную проблему. Так или иначе, даже проинвестировав туда значительные средства, мы не решали проблему обеспечения Севастополя системно», – объяснил Андрей Никитченко.

В 2016 году, по словам руководителя дирекции по управлению ФЦП, к проблемному вопросу вернулись – первым шагом в его разрешении должен был стать аудит всех потерь из городской системы водоснабжения как технического характера, так и нетехнического. Однако это мероприятие так и не было проведено.

«Мы предлагали четыре мероприятия для рассмотрения, которые в комплексе складывались в логичную систему. Это комплекс мероприятий по модернизации Чернореченского водохранилища, рассмотрение Коккозки как возможного источника, возможное строительство Камышловского водохранилища и рассмотрение внутренних, подземных источников в районе Севастополя», – рассказал Андрей Никитченко.

Из всех предложенных решений в правительстве Севастополя оценили идею потенциального Камышловского водохранилища. На технико-экономическое обоснование этого проекта было выделено 60 миллионов рублей. Однако впоследствии и этот проект был признан нерентабельным.

Спустя несколько лет проблема воды в Севастополе обострилась, и власти региона вновь приступили к возможным вариантам ее разрешения. Кроме строительства водозаборного ковша на реке Коккозка, предлагается использовать в качестве резервного источника озера у горы Гасфорта и даже сбор так называемых субмаринных вод у мыса Айя.

Правда, решит ли раз и навсегда какая-то из этих инициатив проблему водообеспечения, никто сказать не берется.

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