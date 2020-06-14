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Власть

Развожаеву подарили плот и грабли для очистки бухт от мусора

11:04 воскресенье, 14 июня 2020
Севастополь

Чудаковатое плавучее устройство презентовали в Севастополе под брызги шампанского и аншлаг журналистов.

Странную плавучую платформу, размер которой — максимум два метра на два метра, для сбора мусора в воде судостроительная компания Papilov Yachts «по заказу правительства» Севастополя подарила «в честь празднования Дня России и Дня города». Это приспособление, как пояснила пресс-служба предприятия, нужно для чистки «поверхности прибрежных водных территорий».

Замгубернатора Севастополя Мария Литовко три месяца назад говорила, что правительство города ищет для очистки Балаклавской бухты от забившего ее мусора технику «с точки зрения технического прогресса», сообщал телеканал «НТС».

Платформа, подаренная городу, может работать только в полный штиль, при небольших волнах она сильно раскачиваться, узнали корреспонденты «НТС». По их информации, разработка приспособления велась всего полтора месяца, его стоимость — 700 000 рублей. В судостроительной компании сказали, что Севастополю нужно до 20 таких устройств.

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