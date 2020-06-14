Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 82 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 97 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 98 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 95 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью около 13 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 3 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 21, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 22, в Сочи - 22, в Турции - 23, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 12 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 12 июня.

Крым накроет «черноморская депрессия». К Крымскому полуострову приближается «черноморская циклоническая депрессия», которая принесет в регион сильные ливни и похолодание.

На Крым идет шторм с градом, шквалом, грозами. В ближайшие двое суток в Крыму ожидается ухудшение погоды, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 июня.