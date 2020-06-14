Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины из-за воды для Крыма

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Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская оценила заявления властей Украины по продолжению водной блокады полуострова.

«Предлагаю украинским политикам хорошенько подумать над новыми санкциями в отношении меня и других неугодных крымчан. Предложить варианты президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы у него появилась возможность прекратить нарушать права миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне, а также издеваться над экологией и природой», – написала парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, «умышленно лишить людей права на питьевую воду и при этом с телеэкранов рассказывать, как Украина скучает по крымчанам – это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не международные правоотношения и демократию».

«В связи с этим, зная, что все мои публикации изучаются украинскими следователями (нужные кладутся в папки), официально обращаюсь в Генеральную прокуратуру Украины с требованием зарегистрировать мое сообщение о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступлении», – отметила Поклонская.

В частности, по ее мнению, «действия экс-президента должны быть квалифицированы как геноцид в соответствии с Уголовным кодексом Украины».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым не стоит на повестке дня официального Киева и не является «предметом торга».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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