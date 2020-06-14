Происшествия
Непогода в Крыму: под Керчью строителя ударила молния
Мужчину ударило молнией на стройке в поселке Приозерном под Керчью, его госпитализировали в реанимацию с ожогами и электротравмой левой части живота.
Об этом сообщают местные СМИ.
«Мужчина сегодня, 12 июня, примерно в 11 часов, в Чурбаше работал на стройке, дотронулся до крана, в это время ударила молния. Он упал. Вызвали скорую. Мужчину увезли. Не знаем, живой или нет», – рассказали жители Приозерного крымскому изданию Керчь.ФМ.
Тем временем, KERCH.COM.RU уточняет, что по словам медиков, молния поразила левую сторону живота мужчины, его забрали в реанимацию керченской больницы. Сообщается, что состояние пострадавшего оценили как «средней тяжести».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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