Происшествия
На диком пляже в Севастополе нашли 15 снарядов времен войны
В севастопольском поселке Кача на диком пляже и под водой обнаружены артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба севастопольского главка МЧС.
«Севастопольскими пиротехниками МЧС России на диком пляже в поселке Кача было обнаружено и обезврежено восемь артиллерийских снарядов разного диаметра. Также сотрудниками главного управления МЧС России по городу Севастополю было принято решение о необходимости обследованию морской акватории в районе обнаружения взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.
К месту сразу направились водолазы. Под водой у берега они обнаружили еще семь снарядов. Все находки обезврежены.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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