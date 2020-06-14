На диком пляже в Севастополе нашли 15 снарядов времен войны

В севастопольском поселке Кача на диком пляже и под водой обнаружены артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба севастопольского главка МЧС.

«Севастопольскими пиротехниками МЧС России на диком пляже в поселке Кача было обнаружено и обезврежено восемь артиллерийских снарядов разного диаметра. Также сотрудниками главного управления МЧС России по городу Севастополю было принято решение о необходимости обследованию морской акватории в районе обнаружения взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

К месту сразу направились водолазы. Под водой у берега они обнаружили еще семь снарядов. Все находки обезврежены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Крыма угнал иномарку и попал на ней в ДТП. Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Минивэн и легковушка столкнулись лоб в лоб в Феодосии. В Феодосии произошло лобовое столкновение двух иномарок, есть пострадавшие.

В Крыму сидящий в СИЗО мужчина побил инспектора. 27-летний симферополец, которого ранее арестовали за наркоторговлю, успел в СИЗО еще больше усугубить свое положение, избив сотрудника изолятора.

В Ялте спасли кота, который шесть дней боялся слезть с дерева. На улице Красных Партизан в южной столице Крыма кот забрался на 8-метровую елку и, по словам очевидцев в соцсети, шесть дней не шевелился, парализованный страхом.