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Общество

Крым через несколько часов накроют ливни и шквал

12:45 воскресенье, 14 июня 2020

На Крымский полуостров надвигается непогода.

 Крымский главк МЧС экстренно сообщает об ухудшении погодных условий. В ближайшие часы в республике ожидаются сильные ливни и шквальный ветер.

В некоторых районах республики возможно выпадение града, говорится в штормовом предупреждении.

«С середины дня и до конца суток 14 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», - сообщили в министерстве.

Спасатели не исключают, что в воскресенье из-за плохой погоды на полуострове произойдут чрезвычайные ситуации и происшествия в акватории Черного и Азовского морей. В частности, возможны обрывы линий электропередач и связи, обрушение ветхих конструкций, деревьев, затрудненное движение транспорта в некоторых населенных пунктах.

В связи с этим, в МЧС просят судоводителям не выходить в море в течение этого дня, отдыхающим не приближаться к береговой линии и не ходить в горы. Также не стоит парковать авто вблизи крупных деревьев, ходить вблизи ЛЭП и рекламных щитов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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