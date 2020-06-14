Какой сегодня праздник 14 июня

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Сегодня, 14 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников текстильной и легкой промышленности России

День работников легкой промышленности отмечается в России и некоторых других странах постсоветского пространства по традиции каждое второе воскресенье июня. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Этот день — профессиональный праздник работников и ветеранов легкой промышленности. Именно благодаря им население областей и городов имеет возможность приобретать качественную и доступную продукцию местного производства. Ведь сегодня предприятия легкой промышленности, постоянно совершенствуя технологию производства, расширяют ассортимент и улучшают качество своей продукции.

Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day)

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.

Устин - Брусничные губы

Народный праздник «Устин - Брусничные губы» отмечается 14 июня (по старому стилю - 1 июня). В православном церковном календаре это день памяти двух святых с одним именем Иустин: Иустина Философа и Иустина Римского, а также других мучеников, которые пострадали в одно и то же время за христианскую веру. Другие названия праздника: «Устинов день», «День Устина и Харитона», «Устин и Харитон».

Также сегодня, 14 июня, отмечают такие праздники:

- Международный день блогера

- День работников миграционной службы России

- День памяти преподобного Дионисия, игумена Глушицкого

- День работников печати и информации в Республике Башкортостан

- Международный день натуриста (День нудиста)

- День кофейных зерен

- День Эрнесто Че Гевары на Кубе

- День клубничного торта (National Strawberry Shortcake Day) в США

- День бурбона (National Bourbon Day) в США

- День флага (National Flag Day) в США

- День памяти жертв немецких нацистских концентрационных лагерей в Польше

- День мира в Парагвае

- День защиты прав безвинно осужденных в Армении

- День свободы Малави

- День траура и надежды в Литве

Сегодня именины празднуют: Неон, Валериан, Денис, Агапит, Харитон, Юст, Иеракс, Пирр, Евелпист, Метрий, Пеон, Феспесий, Фирм (Фирмин), Харита, Юстин.

Что происходило 14 июня в прошлые годы

1325 - 21-летний Ибн Баттута покинул свой родной город Танжер и отправился в паломничество.

1775 - Создана армия США.

1777 - Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США (первоначально 13 звезд и 13 красных и белых полос)

1783 - на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки города Севастополь, эта дата считается днем основания города.

1807 - русская армия разгромлена Наполеоном под Фридландом.

1846 - Поселенцы Сакраменто провозгласили независимую от Мексики республику, начав «революцию Черного Медведя», которая привела к присоединению Калифорнии к США.

1847 - Немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

1859 - Присоединение Чечни к Российской империи.

1898 - В России впервые законодательно ограничен рабочий день (11,5 часов).

1900 - Гавайские острова объявлены территорией США.

1905 - Началось восстание на русском броненосце «Князь Потемкин Таврический».

1941 - Нарком иностранных дел СССР В. Молотов заявил, что только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз.

1942 - На экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби».

1957 - ЦК КПСС объявил общественный призыв молодежи на работу в Донбассе.

1965 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первую свою композицию с использованием электрогитары«Like a Rolling Stone».

1969 - В СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, все население призвано спасти урожай.

1985 - В Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами, получивший название «Шенгенского соглашения».

1994 - Впервые после национализации банков в 1979 году в Иране начали открываться частные банки.

2008 - В Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 июня. Какие праздники будут завтра?

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