«Горячую линию» минкурортов Крыма завалили звонками о переносах туров

На горячую линию Минкурортов РК поступило почти 6 тысяч обращений от крымчан и жителей других регионов страны.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

За последние два месяца, которые Крым находится в режиме ограничений из-за пандемии коронавируса, на горячую линию Министерства курортов и туризма РК поступило почти 6 тысяч обращений от крымчан и жителей других регионов страны.

Обращения принимаются круглосуточно, чтобы россияне получали всю самую актуальную информацию как можно быстрее.

Чаще всего жители других регионов страны интересуются вопросами возможности прибытия в Крым и переносом туров – это порядка 80% обработанных обращений.

Также поступали вопросы от руководителей крымских объектов размещения и туроператоров об аспектах работы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, обращения по возвращению крымчан из других стран, были консультации и по работе транспорта, учреждений, достопримечательностей и поведению в период режима повышенной готовности.

География респондентов очень широка. Алтай, Пенза, Ижевск, Мурманск, Магадан — звонки поступают почти со всех регионов Российской Федерации. Но больше всего обращений — от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По всем возникающим вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию Минкурортов РК по бесплатному номеру: 8(800)5118018. Кроме того, на базе горячей линии работает ситуационный центр, который оперативно отрабатывает все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Также можно отправлять свои вопросы и на почту: shtab@mtur.rk.gov.ru.

Как подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, в нынешних непростых условиях очень важно поддержать крымчан и туристов, дать им полную и достоверную информацию о ситуации в Крыму и в случае необходимости помочь им решить проблемные вопросы.

— Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Республике и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, — подчеркнул Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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