Где в Севастополе не будет света 15 июня

Из-за ремонтных работ почти на двух десятках улиц в Севастополе в понедельник, 15 июня, не будет света.

Об этом сообщается на сайте «Севастопольэнерго».

Так, связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции с 8:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение по следующим адресам:

- ул. Одесская 27, 27-А, 27-Б, 29; - ул. Адмирала Октябрьского 4-Б, 6; - ул. Очаковцев 5-25 (нечет), 14, 21-А, 22, 24, 25-А, 26; - ул. Сергеева-Ценского 20; - ул. Бутакова 4; ул. Большая Морская 28-36 (чет), 42.

Кроме того, в связи с неотложным ремонтом с 8:30 до 12:00 не будет света на проспекте Генерала Острякова (дома 121, 133, 99-а, 121-а) и улице Генерала Хрюкина, 1-А,С 8:30 до 13:00 часов будут отключены от электроснабжения:

- ул. Воронежская, 26; - ул. Черцова, 4-6, 10, 16-18, 24, 30, 34, 54-56, 24, 15/1, 1-15, 27, уч. 38, 64; - ул Декабристов, 2-4, 31-А, 26-А, 24-А, 36-А, 26-38; - ул Восточная, 11-а.

Также с 9:00 до 17:00 часов электричество будет отсутствовать на улицах Боцманская (1, 2, 3, 5); Лоцманская (1, 2, 3, 4, 5); Кряжева (2-6 чет., 1-5 нечет.); Серафимовича, (2-18 чет., 1-13 нечет.); Цимлянская, (4-а, 4-10 чет., 14, 16, 1, 3, 71).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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