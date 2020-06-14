Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У министра образования Крыма есть сомнения по поводу 1 сентября ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Зарплаты севастопольских врачей вновь потребовали вмешательства сверху ● Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек ● Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей
Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе
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Четыре новых случая коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Севастополе за прошлые сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 14 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – 17-летний подросток, прибывший в Севастополь из Воронежа. Сделанный на пункте пропуска тест показал положительный результат, пациент находился на самоизоляции дома и был доставлен в инфекционную больницу. Остальные – контактные с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 185 человек. Выздоровело 152 человека, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 104 человека, в городской больнице № 9 – 84. Под наблюдением по месту жительства – 849 человек.
За 13 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошел 441 человек.
Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 27 новых случаях новой коронавирусной инфекции на территории республики.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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