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Коронавирус в Крыму

Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе

13:03 воскресенье, 14 июня 2020
Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе

фото © iz.ru

Четыре новых случая коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Севастополе за прошлые сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 14 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – 17-летний подросток, прибывший в Севастополь из Воронежа. Сделанный на пункте пропуска тест показал положительный результат, пациент находился на самоизоляции дома и был доставлен в инфекционную больницу. Остальные – контактные с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 185 человек. Выздоровело 152 человека, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 104 человека, в городской больнице № 9 – 84. Под наблюдением по месту жительства – 849 человек.

За 13 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошел 441 человек.

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 27 новых случаях новой коронавирусной инфекции на территории республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек. За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.

Власти Крыма продлили масочный режим в общественных местах. В соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксенова на территории региона продлен масочный режим, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РК.

Более 160 человек в Крыму попали под наблюдение по COVID за сутки. В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2985 человек. За минувшие сутки их количество увеличилось на 164 человека.

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