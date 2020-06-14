Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе

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Четыре новых случая коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Севастополе за прошлые сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 14 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – 17-летний подросток, прибывший в Севастополь из Воронежа. Сделанный на пункте пропуска тест показал положительный результат, пациент находился на самоизоляции дома и был доставлен в инфекционную больницу. Остальные – контактные с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 185 человек. Выздоровело 152 человека, 3 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 104 человека, в городской больнице № 9 – 84. Под наблюдением по месту жительства – 849 человек.

За 13 июня тестирование на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале прошел 441 человек.

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 27 новых случаях новой коронавирусной инфекции на территории республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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