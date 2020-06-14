Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей ● Власти Крыма продлили масочный режим в общественных местах ● Более 160 человек в Крыму попали под наблюдение по COVID за сутки ● Стало известно сколько людей посадили в обсерваторы Крыма в День России ● В Севастополе выявили еще два случая заражения коронавирусом
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
фото © Новости Крыма
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«На 13 июня на территории Республики Крым подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц», - сообщил Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции, 36 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 395 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.Выздоровевших за весь период — 362 человека», — написал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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