Житель Крыма угнал иномарку и попал на ней в ДТП

Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, злоумышленник в ночное время угнал у жительницы Симферополя автомобиль Nissan, а затем попал с ним в ДТП. После аварии угонщик бросил машину.

Правоохранители задержали мужчину по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Крымчанину грозит до пяти лети лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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