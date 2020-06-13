Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.5
воздух +21
море +20

Происшествия

Житель Крыма угнал иномарку и попал на ней в ДТП

16:24 суббота, 13 июня 2020

Сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в угоне автомобиля, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, злоумышленник в ночное время угнал у жительницы Симферополя автомобиль Nissan, а затем попал с ним в ДТП. После аварии угонщик бросил машину.

Правоохранители задержали мужчину по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Крымчанину грозит до пяти лети лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму сидящий в СИЗО мужчина побил инспектора. 27-летний симферополец, которого ранее арестовали за наркоторговлю, успел в СИЗО еще больше усугубить свое положение, избив сотрудника изолятора.

В Ялте спасли кота, который шесть дней боялся слезть с дерева. На улице Красных Партизан в южной столице Крыма кот забрался на 8-метровую елку и, по словам очевидцев в соцсети, шесть дней не шевелился, парализованный страхом.

Полицейские нашли пропавшую в Крыму маленькую девочку. Самостоятельные поиски пропавшей успехом не увенчались. Родители обратились за помощью в полицию.

Неизвестный «заминировал» пляж в Севастополе снарядами. Разложенный на солнцепеке взрывоопасный «натюрморт» обнаружили очевидцы.

Власть
Зеленский пообещал вернуть в Крым украинские флаги

Зеленский пообещал вернуть в Крым украинские флаги

Крымский вопрос стал основным на повестке дня президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе.

Водный кризис
Эксперт уверен, что вода в новых водозаборах в Крыму может быстро засолиться

Эксперт уверен, что вода в новых водозаборах в Крыму может быстро засолиться

Напомним – 12 июня была пущена вода по 70-километровому водоводу от артизианского водозабора в Симферополь.

Курортный сезон
Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма

Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма

Только семь часов в сутках являются благоприятным временем для пляжного отдыха.

Водный кризис
Ученый связал с засухой ожидаемое нашествие саранчи в Крыму

Ученый связал с засухой ожидаемое нашествие саранчи в Крыму

Старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко рассказал, что нашествия саранчи, которого ожидают в Крыму, напрямую связано с засухой на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации