Зеленский пообещал вернуть в Крым украинские флаги

фото © beztabu.net

Крымский вопрос стал основным на повестке дня президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе.

На своих страницах в социальных сетях он напомнил жителям Мариуполя о противостоянии, которое охватило город в 2014 году.

По словам Зеленского, сегодня исполнилось шесть лет, когда «город стал свободен» и над ним снова подняли украинский флаг. В конце своей речи он пообещал, что такие же флаги появятся в городах Крыма и на востоке страны.

«Мы сделаем все, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму», — говорится в заявлении Зеленского.

В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма остается главным препятствием в налаживании отношений между Москвой и Киевом. Также он пообещал, что рано или поздно россиянам станет стыдно за ситуацию с полуостровом.

На следующий день в ходе разговора с премьер-министром Швеции Зеленский заявил, что намерен снова вернуть вопрос принадлежности Крыма в международную повестку.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пенсионерам Севастополя отменяют обязательную самоизоляцию. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Ограничения для представителей группы риска снимут 15 июня.

Аксенов грозит внезапными личными проверками на отстающих объектах ФЦП. Глава Крыма Сергей Аксенов грозит крымским чиновникам личными проверками выполнения «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

Экс-премьер Крыма оценил риск военного конфликта из-за воды. Бывший глава крымского правительства Сергей Куницын полагает, что «Россия может пойти на военную эскалацию для обеспечения Крыма днепровской водой».

Крымчан начнут пускать в Севастополь без пропусков. С 15 июня выезд из Севастополя будет свободным, не надо будет предъявлять никаких пропусков. Въезд в город для жителей Севастополя и Крыма также будет без ограничений.