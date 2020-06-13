Власти Крыма заявили, что полуострову не нужна днепровская вода

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Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.

Так он отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне отверг планы по возобновлению водоснабжения Крыма.

«Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики обеспечены питьевой водой, в том числе и для хозяйственно-бытовых нужд», – сказал Гоцанюк российскому агентству ТАСС.

В Крыму из-за дефицита воды начали закачку из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.

Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк считает, что запасы водохранилищ Крыма настолько малы, что летом придется объявлять чрезвычайную ситуацию на полуострове.

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