Водный кризис
Развитие сюжета: Ученый связал с засухой ожидаемое нашествие саранчи в Крыму ● В Крыму считают, хватит ли воды для промышленности ● Крымчанам стоит готовиться к лимитам на воду: чем обернется засуха 2020 года для Крыма ● В Крыму заявили о новом способе добычи воды ● Дно Симферопольского водохранилища заросло высокой травой
Власти Крыма заявили, что полуострову не нужна днепровская вода
фото © Крым.реалии
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.
Так он отреагировал на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который накануне отверг планы по возобновлению водоснабжения Крыма.
«Сегодня мы обходимся внутренними водными ресурсами. Крымчане, туристы и гости республики обеспечены питьевой водой, в том числе и для хозяйственно-бытовых нужд», – сказал Гоцанюк российскому агентству ТАСС.
В Крыму из-за дефицита воды начали закачку из артезианских скважин в водовод, который снабжает жителей Симферополя.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. В мае наполняемость водохранилищ Крыма снизилась на 7,1 млн кубометров, признали в крымском Госкомводхозе.
Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк считает, что запасы водохранилищ Крыма настолько малы, что летом придется объявлять чрезвычайную ситуацию на полуострове.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Симферополе открыли еще немножко новых общественных туалетов. Три стационарных общественных туалета, установленных в парках и скверах, начали работать в Симферополе.
Крымчанам стоит готовиться к лимитам на воду: чем обернется засуха 2020 года для Крыма. Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета имени Вернадского предложили новый проект по добыче дополнительных запасов пресной воды для полуострова, об этом сообщила пресс-служба вуза.
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