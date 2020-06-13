Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.5
воздух +21
море +20

Коронавирус в Крыму

В Севастополе выявили еще два случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 13 июня зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заболел 181 человек. Выздоровели 152 пациента, трое умерли.

В инфекционной больнице города находятся под наблюдением 113 граждан, в городской больнице № 9 – 83. Под наблюдением по месту жительства – 751 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выросло число умерших пациентов с COVID-19. Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Крыму выросло до 16.

На въездах в Севастополь установили новые модули для тестирования на COVID-19. Власти Севастополя сообщают об установке новых медицинских модулей на въездах в город для тестирования на коронавирус.

Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе. Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом. За 11 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Зеленский пообещал вернуть в Крым украинские флаги

Зеленский пообещал вернуть в Крым украинские флаги

Крымский вопрос стал основным на повестке дня президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки сразу 22 новых случаев заражения

В Крыму за сутки сразу 22 новых случаев заражения

За 12 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена у 22 человек.

Курортный сезон
Эксперты назвали подходящие для морского отдыха пляжи в Севастополе

Эксперты назвали подходящие для морского отдыха пляжи в Севастополе

Увы, многие пляжи города значительно загрязняются, отметили в Морском гидрофизическом институте.

Коронавирус в Крыму
Штрафы и слежка через приложение: Украина изменила правила въезда из Крыма

Штрафы и слежка через приложение: Украина изменила правила въезда из Крыма

Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации