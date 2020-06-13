В Севастополе выявили еще два случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 13 июня зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заболел 181 человек. Выздоровели 152 пациента, трое умерли.

В инфекционной больнице города находятся под наблюдением 113 граждан, в городской больнице № 9 – 83. Под наблюдением по месту жительства – 751 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе. Один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за истекшие сутки.

В Крыму еще семь новых случаев заражения коронавирусом. За 11 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.