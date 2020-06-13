Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В период пандемии замечен рост количества командировок в Симферополь ● В Крыму за сутки сразу 22 новых случаев заражения ● В Крыму готовятся открыть более 400 пляжей с соблюдением «социальной дистанции» ● Штрафы и слежка через приложение: Украина изменила правила въезда из Крыма ● В Крыму выросло число умерших пациентов с COVID-19
В Севастополе выявили еще два случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 13 июня зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Пациенты контактировали с заболевшими ранее людьми», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе коронавирусом заболел 181 человек. Выздоровели 152 пациента, трое умерли.
В инфекционной больнице города находятся под наблюдением 113 граждан, в городской больнице № 9 – 83. Под наблюдением по месту жительства – 751 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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