В период пандемии замечен рост количества командировок в Симферополь

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По сравнению с весной прошлого года, в апреле и мае 2020, в два раза увеличилось количество деловых путешествий в Симферополь.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос онлайн-сервис деловых командировок OneTwoTrip for Business.

Кроме этого, чаще всего деловые туристы в этот период также летали в Новосибирск, Новый Уренгой и Уфу, а также в Читу и в Иркутск.

«Также небольшой рост спроса произошел на рейсы в Самару и Ростов-на-Дону», - отмечают эксперты.

Меньше всего люди ездили в командировку в Екатеринбург, Нижний Новгород, Саратов и Ярославль.

По данным аналитиков, в апреле и мая командировочные сотрудники чаще всего останавливались в отелях на одну ночь, а бронирование на две-три ночи сократилось в два раза. В среднем за период ограничений компании тратили на одну ночь проживания сотрудника в отеле 3 300 рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2019 году (6 100 рублей).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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