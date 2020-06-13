Коронавирус в Крыму
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В Крыму за сутки сразу 22 новых случаев заражения
фото © gazetauzao.ru
За 12 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена у 22 человек.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», – сообщил глава республики.
Всего с начала пандемии в РК зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 371 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За весь период выздоровел 361 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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