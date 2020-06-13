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Власть

В Крыму начнут следить за водителями на перекрестках

11:56 суббота, 13 июня 2020

В Республике Крым появятся новые комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые будут «ловить» не только тех водителей, которые превысили скорость или выехали на встречную полосу.

Об этом во время онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«В городах начинается установка комплексов «Перекресток», которые дают нам возможность следить за движением транспортных средств на пересечении дорог. Кроме того, в скором времени будут установлены дополнительные комплексы, которые будут фиксировать, пристегнулся ли человек ремнем безопасности, как он маневрирует. В ближайшее время пройдет тендер, и мы закупим новые комплексы», - рассказал Борисенко.

Кроме того, сотрудники ГИБДД Крыма изучили новый комплекс фиксации, который монтируется на специальную балку на крыше автомобиля.

«Мы были в Новосибирске на выставке. Балка, установленная на автомобиль, даст положительный эффект: мы будет видеть все нарушения вокруг. Для обеспечения безопасности и доказательной базы это очень хороший прибор. », - подытожил руководитель республиканского ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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