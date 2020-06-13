В Крыму готовятся открыть более 400 пляжей с соблюдением «социальной дистанции»

Власти Крыма сообщили о намерении открыть для туристов в этом сезоне более 400 пляжей, которые, как уверяют, будут работать с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях пандемии коронавируса.

«В купальном сезоне 2020 года планируется к открытию 440 пляжей. В настоящее время пользователи 207 пляжей обратились за получением экспертных заключений на соответствие санитарным правилам, проведено водолазное обследование дна 355 пляжей, продолжается обучение матросов-спасателей», – сообщает Министерство внутренней политики и связи Крыма со ссылкой на крымского вице-премьера Ирину Кивико.

По информации министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, на пляжах сохранятся «принципы социального дистанцирования».

«Разработаны общие принципы по организации работы на пляжах в этом сезоне с целью минимизации рисков», – сказал он.

Ранее Волченко поручил подготовить все пляжи полуострова к приему отдыхающих к 1 июля.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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