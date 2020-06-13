В Керчи четыре дня будут перекрывать дороги из-за репетиций военного парада

В Керчи 16, 18, 20, 24 июня перекроют улицы города из-за репетиций и проведения военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы.

Об этом сообщает администрация Керчи.

Указывается, что в связи с проведением репетиций будет временно ограничено движение транспорта:

- 16 июня с 18:00 до 23:00;

- 18 июня с 18:00 до 23:00;

- 20 июня с 07:00 до 13:00;

- 24 июня с 07.00 до окончания мероприятия.

В вышеуказанные дни и время будут введены временное ограничение движения транспортных средств по следующим улицам: ул. Свердлова от кольца в районе гостиницы «Меридиан»; ул. Кирова, до пересечения ул. Кирова с ул. Фурманова; по ул. Маршала Еременко от кольца на автовокзале до ул. Кирова; по ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Самойленко до ул. Кирова; по ул. Советская от пересечения с ул. Самойленко до ул. Кирова; по ул. Рыбакова до горы Митридат; по ул. Курсантов от ул. Пирогова; на пересечении ул. 23 мая 1919 года с ул. Рыбакова; на пересечении ул. 1-я Эспланадная с ул. Рыбакова; на пересечении ул. Челова с ул. Рыбакова.

По информации властей, на время ограничений установлена схема объезда для городского пассажирского.

В Симферополе 16, 18 и 20 июня проведут репетиции военного парада в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. В связи с этим будет перекрыто движение транспортных средств.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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