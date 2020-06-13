Курортный сезон
Развитие сюжета: Эксперты назвали подходящие для морского отдыха пляжи в Севастополе ● Власти Крыма седьмой год не могут найти способы легализовать частные мини-отели ● В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях ● После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи ● Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля
Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма
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Только семь часов в сутках являются благоприятным временем для пляжного отдыха.
Об этом сообщил руководитель ЛОР-клиники, врач Владимир Зайцев, пишут «Известия».
«Оптимальное время нахождения на пляже — это с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00», - сказал специалист. По его словам, более длительное нахождение на солнце может привести к перегреву или обгоранию.
Кроме того, он подчеркнул, что оптимальное время нахождения в воде для взрослого человека – не более 20 минут.
«Продолжительность нахождения в воде для взрослого — это 10–15 минут, 20 минут максимум», - сообщил Владимир Зайцев.
Если находится в соленой воде дольше то, по мнению врача, можно «заработать» ринит или фарингит.
Есть нюансы и в выборе пляжа: безопаснее всего отдыхать на галечном, поскольку там меньше шансов, что крупицы песка попадут в нос или глотку и вызовут воспаление. В любом случае, после отдыха на море врач рекомендует промывать нос и горло обычной водой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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