Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма

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Только семь часов в сутках являются благоприятным временем для пляжного отдыха.

Об этом сообщил руководитель ЛОР-клиники, врач Владимир Зайцев, пишут «Известия».

«Оптимальное время нахождения на пляже — это с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00», - сказал специалист. По его словам, более длительное нахождение на солнце может привести к перегреву или обгоранию.

Кроме того, он подчеркнул, что оптимальное время нахождения в воде для взрослого человека – не более 20 минут.

«Продолжительность нахождения в воде для взрослого — это 10–15 минут, 20 минут максимум», - сообщил Владимир Зайцев.

Если находится в соленой воде дольше то, по мнению врача, можно «заработать» ринит или фарингит.

Есть нюансы и в выборе пляжа: безопаснее всего отдыхать на галечном, поскольку там меньше шансов, что крупицы песка попадут в нос или глотку и вызовут воспаление. В любом случае, после отдыха на море врач рекомендует промывать нос и горло обычной водой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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