Стало известно сколько людей посадили в обсерваторы Крыма в День России

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За прошедшие сутки 12 июня в обсерваторах Крыма изолировано 64 человека, включая прибывших и контактных лиц.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава республики.

По состоянию на 13 июня в обсерваторах региона находятся 982 человека.

По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за прошедшие сутки с территории материковой Украины в Крым через автомобильные пункты пропуска прибыли 10 человек. Всем вручены постановления об изоляции в условиях обсерватора.

Также вручено пять постановлений на обсервацию лицам, прибывшим в аэропорт Симферополя.

Как сообщалось, за 12 июня в Республике Крым зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала пандемии в РК зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровел 361 человек, 137 пациентов продолжают лечение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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