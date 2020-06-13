Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе выявили еще два случая заражения коронавирусом ● В период пандемии замечен рост количества командировок в Симферополь ● В Крыму за сутки сразу 22 новых случаев заражения ● В Крыму готовятся открыть более 400 пляжей с соблюдением «социальной дистанции» ● Штрафы и слежка через приложение: Украина изменила правила въезда из Крыма
Стало известно сколько людей посадили в обсерваторы Крыма в День России
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За прошедшие сутки 12 июня в обсерваторах Крыма изолировано 64 человека, включая прибывших и контактных лиц.
Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минздрава республики.
По состоянию на 13 июня в обсерваторах региона находятся 982 человека.
По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за прошедшие сутки с территории материковой Украины в Крым через автомобильные пункты пропуска прибыли 10 человек. Всем вручены постановления об изоляции в условиях обсерватора.
Также вручено пять постановлений на обсервацию лицам, прибывшим в аэропорт Симферополя.
Как сообщалось, за 12 июня в Республике Крым зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.
Всего с начала пандемии в РК зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровел 361 человек, 137 пациентов продолжают лечение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки сразу 22 новых случаев заражения. За 12 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена у 22 человек.
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