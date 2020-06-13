Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выросло число умерших пациентов с COVID-19 ● Пенсионерам Севастополя отменяют обязательную самоизоляцию ● На въездах в Севастополь установили новые модули для тестирования на COVID-19 ● Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе ● В Крыму спецгруппы будут следить за гостиницами
Штрафы и слежка через приложение: Украина изменила правила въезда из Крыма
фото © Новости Крыма
Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом.
Об этом говорится на официальной странице в Facebook Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. При этом украинские власти отменяют обязательную обсервацию.
«Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в АРК, с представителями общества и международных организаций касательно ситуации на границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение про возобновление работы пунктов пропуска с 15 июня», - сказал глава министерства Алексей Резников.
Правда, для въезжающих на территорию Украины будет действовать ряд условий.
Например, необходимо установить специальное приложение, с помощью которого украинские власти следят за лицами, находящимися на самоизоляции. В случае, если пересекший границу не установит приложение или не будет его использовать, то ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен – чуть более 44 тысяч рублей.
Во всех пунктах пропуска, как заверяют в Украине, будут проверять наличие средств индивидуальной защиты и проводить термометрию.
В Крыму для приехавших с территории Украины сохраняется обязательная обсервация. Отменена она только для лиц, приехавших из России и не посещавших в последнее время зарубежные страны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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