Самоизоляция ни при чем: в Крыму стало меньше ДТП

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В Крыму значительно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, однако это никак не связано с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Об этом во время онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«На сегодняшний день мы имеем снижение аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество ДТП снизилось на 17%, количество погибших – на 19%, пострадавших – на 22%. Ни в коей мере это не связано с режимом, помогли профилактические мероприятия», - сказал Анатолий Борисенко.

Кроме того, он связал снижение аварийности с работой комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД.

«Снижение аварийности, например, на трассе «Таврида» связано с тем, что у нас там стоит много треног. Надо понимать, что там еще ведутся работы, скорость движения на участке – 60 километров в час. Мы ставим комплексы в тех местах, где аварийноопасные участки и никогда не скрываем, где именно они стоят», - сказал Анатолий Борисенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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