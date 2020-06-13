Пропускная способность дороги на въезде в Ялту увеличится вдвое

Расширение Южнобережного шоссе на въезде в Ялту со стороны Симферополя позволит увеличить пропускную способность на этом участке в два раза.

Об этом заявил помощник главы администрации города Сейран Меметов.

«Ремонт автомобильной дороги здесь сейчас проводится силами ялтинского филиала «Крымавтодора». В его ходе меняется дорожное покрытие, устанавливаются новые бордюрные камни, а проезжая часть будет расширена», – рассказал он.

По словам Меметова, для увеличения пропускной способности на участках, где часто образуются транспортные заторы, разработано комплексное решение. «Ремонт дороги – это, по сути, первоначальный этап для последующего благоустройства въездной группы», – добавил он.

Сама въездная группа, как пояснил руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Зайцев, будет представлять собой композицию, в центре которой разместится светящаяся конструкция с надписью «Ялта» и гербом города. «А вокруг нее запланирован идеально подстриженный газон с небольшими декоративными элементами в виде цветов», – сообщил он, обратив внимание, что всего на въезде в город будет приведено в порядок три куртины, на которых оборудуют автоматический полив и освещение.

При этом в министерстве транспорта Республики Крым подтвердили, что пропускная способность дороги при въезде в Ялту составляет около 2,8 тысячи автомобилей в час, а полная реализация новой схемы дорожного движения позволит ее увеличить как минимум в два раза. «Эта схема предполагает нанесение новой разметки от поселка Никита до поворота на Ай-Петри, установку 1 400 дорожных знаков, а также 20 светофоров для обеспечения безопасности пешеходов. Работы общей стоимостью около 20 млн рублей планируется завершить к концу июня», – отметили в министерстве.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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