Прогноз погоды в Крыму на субботу 13 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 13 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный ливень), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (сильный ливень), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (крупный град), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 90 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 94 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 97 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 95 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью около 13 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 3 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 20, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 17, в Сочи - 21, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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