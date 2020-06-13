Происшествия
Минивэн и легковушка столкнулись лоб в лоб в Феодосии
В Феодосии произошло лобовое столкновение двух иномарок, есть пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.
По информации ведомства, авария произошла во второй половине дня в пятницу на улице Федько.
«Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Mitsubishi Delica и Chevrolet Aveo. Сотрудники МЧС оградили место ДТП сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего доставлены в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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