Власть
Крымский участковый заплатит крупный штраф за взяточничество
Феодосийский городской суд вынес приговор полицейскому, который за взятку «крышевал» нелегальный бизнес.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В сентябре 2019 года участковый уполномоченный полиции решил улучшить свое финансовое положение за счет «бизнесмена», торговавшего товарами, свободная реализация которых запрещена. За определенную плату он предложил «закрыть глаза» на правонарушение и в дальнейшем покровительствовать нелегальному торговцу. В итоге, в конец сентября и в начале октября 2019 года он дважды получил от «подопечного» взятки, на общую сумму 32 тысячи рублей. Во время второго «транша» его задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Суд приговорил полицейского к трем годам и четырем месяцам лишения свободы и к штрафу в десятикратном размере от суммы взятки, то есть, 320 тысяч рублей. Кроме того, он на три года лишен права занимать должности в правоохранительных, государственных, муниципальных органах власти, связанных с выполнением функций представителя власти. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Республике Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суд в Крыму избрал меру пресечения подозреваемым в подготовке теракта. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения четверым фигурантам дела о подготовке теракта на рынке в столице Крыма.
Россиянин пытался незаконно ввезти в Крым почти 3,5 тонны спирта. Керченские полицейские пресекли факт незаконного ввоза в Крым 3,4 тонны спиртосодержащей продукции.
Правоохранители Ялты пресекли изготовление поддельных медицинских документов. Преступная деятельность по изготовлению фальшивых документов пресечена ялтинскими правоохранителями.
В Феодосии полицейскому дали три года колонии за взятку. Приговором Феодосийского городского суда Республики Крым 27-летний феодосиец – сотрудник полиции – признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, в значительном размере, за незаконные действия).
Зеленский пообещал вернуть в Крым украинские флаги
Крымский вопрос стал основным на повестке дня президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе.
В Крыму за сутки сразу 22 новых случаев заражения
За 12 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена у 22 человек.
Эксперты назвали подходящие для морского отдыха пляжи в Севастополе
Увы, многие пляжи города значительно загрязняются, отметили в Морском гидрофизическом институте.
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет
Новые водозаборы обеспечат Симферополь дополнительными объемами пресной воды.
вчера
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
10 июня
Штрафы и слежка через приложение: Украина изменила правила въезда из Крыма
Украина с 15 июня возобновляет работу пунктов пропуска на админгранице с Крымом.