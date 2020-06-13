Крымский участковый заплатит крупный штраф за взяточничество

Феодосийский городской суд вынес приговор полицейскому, который за взятку «крышевал» нелегальный бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сентябре 2019 года участковый уполномоченный полиции решил улучшить свое финансовое положение за счет «бизнесмена», торговавшего товарами, свободная реализация которых запрещена. За определенную плату он предложил «закрыть глаза» на правонарушение и в дальнейшем покровительствовать нелегальному торговцу. В итоге, в конец сентября и в начале октября 2019 года он дважды получил от «подопечного» взятки, на общую сумму 32 тысячи рублей. Во время второго «транша» его задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил полицейского к трем годам и четырем месяцам лишения свободы и к штрафу в десятикратном размере от суммы взятки, то есть, 320 тысяч рублей. Кроме того, он на три года лишен права занимать должности в правоохранительных, государственных, муниципальных органах власти, связанных с выполнением функций представителя власти. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде Республике Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Феодосии полицейскому дали три года колонии за взятку. Приговором Феодосийского городского суда Республики Крым 27-летний феодосиец – сотрудник полиции – признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, в значительном размере, за незаконные действия).