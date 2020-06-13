Какой сегодня праздник 13 июня

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Сегодня, 13 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День пива и пивовара в России

Фото ria.ru

Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается главный отраслевой праздник всех производителей пива страны — День пивовара. Он был учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.

Главной целью проведения Дня пивовара является формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в стране.

День мебельщика в России

Фото www.eurokit.by

Каждую вторую субботу июня свой профессиональный праздник ― День мебельщика ― отмечают российские производители мебели.

День мебельщика хотя не имеет пока официального статуса и известен, в основном, только работникам данной отрасли, но постепенно охватывает все более широкие слои тружеников «мебельного фронта».

У мебельщиков есть и объединяющая организация ― Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Это добровольная, общественная, некоммерческая организация, учрежденная в 1997 году, с целью консолидации усилий по преодолению кризисных явлений в мебельно-деревообрабатывающей отрасли и созданию необходимых условий для ее подъема в рыночных условиях.

Еремей Бобовник (Еремей Распрягальник)

Народный праздник «Еремей Распрягальник» отмечается 13 июня (по старому стилю - 31 мая). В церковном календаре это день почтения памяти двух святых: апостола от 70-ти Ерма (Ермия) Далматского, епископа и мученика Ермия Команского. Другие названия праздника: «Еремей-бобовник», «Еремеев день». Название «бобовник» праздник получил за то, что в этот день было принято сажать бобовые, а «распрягальник» - за то, что в это время заканчивался сев и крестьяне распрягали коней.

Также сегодня, 13 июня, отмечают такие праздники:

- День святого Антония, покровителя влюбленных, животных и всех отчаявшихся

- Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day)

- Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day)

- Праздник куролесов

- День маленького путешествия

- День рождения булавки

- День швейной машинки (Sewing Machine Day)

- Всемирный день бамии (World Okra Day)

- День кухонного недотепы (National Kitchen Klutzes of America Day) в США

- День венгерских изобретателей

- День памяти мучеников в Ираке

- День военной жандармерии в Польше

- Праздник селедки (День флажков) в Нидерландах

Сегодня именины празднуют: Евстафий, Ермий, Роман, Евсевий, Ерм, Христина, Поликарп, Харлампий, Маг, Петронилла, Телетий, Филик, Философ.

Что происходило 13 июня в прошлые годы

922 - в Волжской Булгарии прошла церемония официального принятия Ислама в качестве государственной религии.

1373 - Англия и Португалия подписали договор о союзе (старейший в мире).

1625 - состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и Генриетты Марии де Бурбон, дочери Генриха IV, короля Франции.

1752 - Логстаунским договором земли ирокезов и делаваров к югу от реки Огайо переданы в распоряжение английской колонии Вирджиния.

1782 - в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казнена Анна Гельди)

1837 - цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II) вступил в пределы Сибири. Достигнув 15 июня Тобольскаконечной точки путешествия в Азии, наследник со свитой на следующий день повернули обратно. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.

1857 - в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол», первого русского оппозиционного издания.

1912 - в Москве торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III, ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

1917 - провозглашение «автономной Украины». Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.

1920 - Почтовой службой Соединенных Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.

1926 - двенадцати дней от роду Норма Джин Мортенсон (будущая Мэрилин Монро) была отдана матерью приемным родителям.

1934 - В Венеции состоялась встреча Гитлера и Муссолини.

1942 - президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических службпозже ставшего Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

1949 - университет Калифорнии обязал всех своих преподавателей и служащих принять антикоммунистическую клятву.

1966 - Ватикан отменил «Список запрещенных книг», введенный еще в 1557 г.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 июня. Какие праздники будут завтра?

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