Эксперты назвали подходящие для морского отдыха пляжи в Севастополе

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Увы, многие пляжи города значительно загрязняются, отметили в Морском гидрофизическом институте.

Накануне открытия купального сезона в Севастополе – 15 июня — пляжи города готовят к приему отдыхающих. Насколько морская вода там соответствует санитарным требованиям, пока неизвестно. Чтобы узнать, где можно купаться, не опасаясь за свое здоровье, СМИ обратились к завотделом биогеохимии моря Морского гидрофизического института РАН Наталье Ореховой и замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Роману Проскурнину.

Лабораторные исследования морской воды на пляжах обязаны проводить их операторы, которым по договорам о благоустройстве взамен на коммерческое использование переданы пляжные территории. По результатам исследований пляж, соответствующий всем требованиям, получает заключение санитарно-эпидемической экспертизы, напомнил Проскурнин.

Однако на сегодня в Севастополе лишь два места для купания имеют такие заключения — пляжи «Омега» (бухта Круглая) и «Солдатский пляж» (бухта Абрамова), то есть вода там соответствует химическим нормативам, отметил Проскурнин. А вот на городском пляже в бухте Балаклавы, по его словам, обнаружили превышения по микробиологическим показателям.

«Роспотребнадзор проводит социально-гигиенический мониторинг на всех пляжах Севастополя и в районе Балаклавы (имеется в виду не сама бухта, а пляжи «Золотой» и «Серебряный»), там установлены контрольные точки санэпиднадзора по качеству морской воды – и там вода всем требованиям соответствует», — сказал замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

При выборе места для купания сперва нужно оценить его «открытость» — насколько свободно у выбранного водоема происходит водообмен с открытой частью моря, считает Наталья Орехова. При этом около пляжа не должно быть ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, интенсивного судоходства или судоремонтных доков, ведь это — источники загрязнения морской воды, предупредила она.

«Исходя из этих критериев, для купания можно порекомендовать такие пляжи как «Парк Победы», «Аквамарин», «Любимовка» и «Яшмовый». А вот, например, пляж «Хрустальный» — не совсем удачный выбор для пляжного отдыха, хотя при ветре северного или северо-западного направления в бухту и поступают воды из открытой части моря, что несколько улучшает состояние вод в самой бухте», — сказала научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН.

По оценкам сотрудников этого научного учреждения, из-за ограниченного водообмена и пагубного воздействия человека состояние бухт Казачья, Омега и Балаклавской бухты характеризуется крайне негативно, уточнила Наталья Орехова. Но подчеркнула, что все вышесказанное — только приблизительная оценка состояния пляжей, все выводы основаны лишь на исследованиях, проводимых в Морском гидрофизическом институте.

«Подводя итог, можно сказать, что большая часть пляжей Севастополя подвержена значительному загрязнению, особенно те, что расположены в бухтах Омега, Казачья и Балаклава — здесь я бы точно не купалась. Предпочтительней для купания пляжи, расположенные в открытой части моря, — Ласпи, Батилиман и Фиолент», — заключила Орехова.

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