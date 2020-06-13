Эксперт уверен, что вода в новых водозаборах в Крыму может быстро засолиться

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Напомним – 12 июня была пущена вода по 70-километровому водоводу от артизианского водозабора в Симферополь.

В дальнейшем обещают подключить еще сеть водоводов из других водозаборов, чтобы обеспечить питьевой водой столицу Крыма. Пластиковые трубы кладут взамен металлических – водоводы существовали ранее, но были заброшены. Первый водовод даст Симферополю 21 тысячу кубометров воды в сутки, а вся система 55 тысяч. По мнению генерального директора предприятия «Вода Крыма», это позволит уменьшить забор из водохранилищ, которые в 2020 засушливом году пустеют экстремально быстро. Всего, «по-хорошему», городу надо 160 тысяч кубометров воды в сутки.

Эксперт в области водоснабжения рассказал, что, по его мнению, подкачки по водоводам хватит лишь чтобы компенсировать потери при фильтрации и испарении воды. «Это, безусловно, позволит избежать режима ЧС с водой», - сказал он.

При этом эксперт обратил внимание, что «водозаборы – и Ивановский и Вилинский - находятся в 5-7 километрах от уреза воды моря». И при разборе более 10 000 кубометров в скважины подтянутся соленые воды. «Это не домыслы, это теория и опыт», - сказал он.

Спасти ситуацию, по его мнению, могла бы федеральная целевая программа, выполнение которой, как он считает, «было в Крыму провалено». «И без цифр все видно. Где вода?», - резюмировал собеседник.

Ранее сообщалось, что только в рамках регионального проекта «Чистая вода» запланированы 3,6 миллиарда рублей на очистку воды на полуострове.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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