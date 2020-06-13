Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма заявили, что полуострову не нужна днепровская вода ● Ученый связал с засухой ожидаемое нашествие саранчи в Крыму ● В Крыму считают, хватит ли воды для промышленности ● Крымчанам стоит готовиться к лимитам на воду: чем обернется засуха 2020 года для Крыма ● В Крыму заявили о новом способе добычи воды
Эксперт уверен, что вода в новых водозаборах в Крыму может быстро засолиться
фото © Новости Крыма
Напомним – 12 июня была пущена вода по 70-километровому водоводу от артизианского водозабора в Симферополь.
В дальнейшем обещают подключить еще сеть водоводов из других водозаборов, чтобы обеспечить питьевой водой столицу Крыма. Пластиковые трубы кладут взамен металлических – водоводы существовали ранее, но были заброшены. Первый водовод даст Симферополю 21 тысячу кубометров воды в сутки, а вся система 55 тысяч. По мнению генерального директора предприятия «Вода Крыма», это позволит уменьшить забор из водохранилищ, которые в 2020 засушливом году пустеют экстремально быстро. Всего, «по-хорошему», городу надо 160 тысяч кубометров воды в сутки.
Эксперт в области водоснабжения рассказал, что, по его мнению, подкачки по водоводам хватит лишь чтобы компенсировать потери при фильтрации и испарении воды. «Это, безусловно, позволит избежать режима ЧС с водой», - сказал он.
При этом эксперт обратил внимание, что «водозаборы – и Ивановский и Вилинский - находятся в 5-7 километрах от уреза воды моря». И при разборе более 10 000 кубометров в скважины подтянутся соленые воды. «Это не домыслы, это теория и опыт», - сказал он.
Спасти ситуацию, по его мнению, могла бы федеральная целевая программа, выполнение которой, как он считает, «было в Крыму провалено». «И без цифр все видно. Где вода?», - резюмировал собеседник.
Ранее сообщалось, что только в рамках регионального проекта «Чистая вода» запланированы 3,6 миллиарда рублей на очистку воды на полуострове.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
Ранее Новости Крыма сообщали:
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