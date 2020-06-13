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Коронавирус в Крыму

Более 160 человек в Крыму попали под наблюдение по COVID за сутки

16:57 суббота, 13 июня 2020

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 2985 человек. За минувшие сутки их количество увеличилось на 164 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Крыма.

«По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2985 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1772 человека, в стационарах находятся 231 человек, изолировано в обсерваторы – 982 человека», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки под меднаблюдение попали 164 человека, снято с наблюдения 86 граждан.

Как сообщалось, за 12 июня в Республике Крым зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 – при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала пандемии в РК зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровел 361 человек, 137 пациентов продолжают лечение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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