Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму резко подорожала стоимость размещения в отелях ● После отмены самоизоляции москвичи рванут в Крым, Анапу и Сочи ● Власти Ялты разрешили купаться в море с 1 июля ● В Крыму пообещали вернуть событийный туризм ● Интернет-мошенники продавали фейковые путевки в Крымские санатории
Власти Крыма седьмой год не могут найти способы легализовать частные мини-отели
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Крымские власти рассматривают возможность вывести частные мини-отели из «серого сектора» и сформировать порядок их работы в условиях пандемии, сообщает пресс-служба правительства республики.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что условия официальной работы мини-отелей должны быть выгоднее, чем работа в теневом секторе.
Он также сообщил, что на следующей неделе состоится встреча с представителями Ассоциации малых отелей Крыма и владельцами данного турбизнеса.
«Из каждого региона Крыма должны быть определены члены рабочей группы и сформированы окончательные предложения, которые мы представим федеральному правительству», - анонсировал Аксенов.
В правительстве добавили, что владельцы частных-мини отелей и квартир для сдачи должны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.
С 15 июня в Крыму полностью снимают режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжих из других регионов России. Однако до 1 июля отели и гостиницы смогут принимать только крымчан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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