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Власти Крыма седьмой год не могут найти способы легализовать частные мини-отели

08:23 пятница, 12 июня 2020
Власти Крыма седьмой год не могут найти способы легализовать частные мини-отели

фото © Википедия

Крымские власти рассматривают возможность вывести частные мини-отели из «серого сектора» и сформировать порядок их работы в условиях пандемии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что условия официальной работы мини-отелей должны быть выгоднее, чем работа в теневом секторе.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится встреча с представителями Ассоциации малых отелей Крыма и владельцами данного турбизнеса.  

«Из каждого региона Крыма должны быть определены члены рабочей группы и сформированы окончательные предложения, которые мы представим федеральному правительству», - анонсировал Аксенов.

В правительстве добавили, что владельцы частных-мини отелей и квартир для сдачи должны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

С 15 июня в Крыму полностью снимают режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжих из других регионов России. Однако до 1 июля отели и гостиницы смогут принимать только крымчан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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