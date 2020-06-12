Власти Крыма седьмой год не могут найти способы легализовать частные мини-отели

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Крымские власти рассматривают возможность вывести частные мини-отели из «серого сектора» и сформировать порядок их работы в условиях пандемии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что условия официальной работы мини-отелей должны быть выгоднее, чем работа в теневом секторе.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится встреча с представителями Ассоциации малых отелей Крыма и владельцами данного турбизнеса.

«Из каждого региона Крыма должны быть определены члены рабочей группы и сформированы окончательные предложения, которые мы представим федеральному правительству», - анонсировал Аксенов.

В правительстве добавили, что владельцы частных-мини отелей и квартир для сдачи должны выполнять требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

С 15 июня в Крыму полностью снимают режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжих из других регионов России. Однако до 1 июля отели и гостиницы смогут принимать только крымчан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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