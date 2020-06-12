Власти говорят, что работающая скандальная нефтебаза не загрязняет воздух в Крыму

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Роспотребнадзор по результатам исследования проб наружного воздуха в поселке Ленино не подтвердил превышения допустимых норм концентрации опасных веществ от местной нефтебазы.

Отбор проб воздуха был осуществлен после жалоб некоторых жителей поселка на сильный неприятный запах от нефтебазы, сообщила вице-премьер Республики Крым Юлия Жукова.

«С учетом тех пожеланий, которые высказали инициативные жители поселка о необходимости забора проб наружного воздуха, нами организована совместная работа с Роспотребнадзором. Последний раз, когда мы выезжали именно в момент розлива битума, были осуществлены отборы проб наружного воздуха. Они были осуществлены в трех местах поселка, эти места определили сами жители, и отборы проб осуществлялись непосредственно в их присутствии. Осуществлено 12 отборов проб в разных местах с временным интервалом и результаты отбора этих проб показали, что превышения допустимых концентраций не установлено», – цитирует Жукову управление информационной политики республиканского мининформа.

Жукова добавила, что в начале мая Роспотребнадзор по поручению главы Крыма также проводил исследование, и на тот момент тоже не было установлено превышения допустимых концентраций. Однако Роспотребнадзор обратился в суд с требованиями о приостановке деятельности нефтебазы. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде РК, первое заседание назначено на 18 июня.

«Раньше было недопонимание со стороны руководства завода, и они не были достаточно открыты для общения с жителями, было некоторое противостояние. Но я думаю, что те встречи, которые проведены нами в рамках рабочих встреч в администрации района, действительно изменили ситуацию, и руководство завода сейчас готово обеспечить доступ для жителей поселка, для того чтобы показать, как осуществляется весь технологический процесс», – добавила Жукова.

Она подчеркнула, что в настоящее время нефтебаза провела модернизацию оборудования для минимизации неприятных запахов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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