В Симферополе перекроют дороги из-за трехдневной репетиции парада

В крымской столице 16, 18 и 20 июня пройдут репетиции парада в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации города.

«Будет перекрыто движение транспортных средств с 18:00 до 22:00 16 июня, с 18:00 до 22:00 18 июня и с 08:00 до 13:00 20 июня по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно); по улице Севастопольской (на участке от перекрестка улицы Севастопольской и улицы Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова); улицам Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и Пушкина (в районе пересечения с улицей Самокиша)», - предупреждают в ведомстве.

В администрации добавили, что в указанное время на данных участках будет запрещена парковка и организовано дежурство эвакуаторов. Также изменится схема движения маршруток. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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