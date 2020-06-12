Происшествия
В Севастополе женщина разорвала обухом топора селезенку сожителя
Полицейские Севастополя задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении телесных повреждений своему сожителю.
Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.
По информации ведомства, в ходе ссоры женщина ударила своего 45-летнего сожителя обухом топора. От удара у мужчины разорвалась селезенка. Он был госпитализирован в одну из больниц.
Полицейские задержали нападавшую. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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