В Севастополе женщина разорвала обухом топора селезенку сожителя

Полицейские Севастополя задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в нанесении телесных повреждений своему сожителю.

Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

По информации ведомства, в ходе ссоры женщина ударила своего 45-летнего сожителя обухом топора. От удара у мужчины разорвалась селезенка. Он был госпитализирован в одну из больниц.

Полицейские задержали нападавшую. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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