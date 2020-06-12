В мае в Крыму подешевели яйца, овощи, мясо и хлеб

В мае текущего года уровень инфляции на продтовары в Крыму ниже среднего уровня по Южному федеральному округу.

Об этом сообщил замминистра промышленной политики РК Ян Латышев.

— Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Республике Крым в мае в сравнении с предыдущим месяцем составил 100,1%, в целом по Российской Федерации и Южному федеральному округу – 100,2%, в Краснодарском крае – 100,1%, в Ростовской области – 100,4%, в г. Севастополе – 99,7%, – проинформировал Латышев.

Помимо этого, снижение потребительских цен в Крыму зафиксировано на яйца на 9,5%, овощи на 6,1%, мясо и птица на 2,4%, плодоовощная продукция, включая картофель на 0,5% и хлеб и хлебобулочные изделия на 0,3%, стабильными остались цены на сахар.

Ян Латышев также отметил, что стоимость минимального набора продуктов питания в республике в расчете на 1 человека на конец мая 2020 года составляла 4445,39 руб., что на 148,15 руб. и 149,65 руб. или 3,2% и 3,3% соответственно ниже, чем в Севастополе и Краснодарском крае.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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